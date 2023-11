Serena | «La Juve potrebbe approfittare dei momenti no dell’Inter»

(Di martedì 14 novembre 2023) Aldo, storico doppio ex della sfida trae Inter, ha parlato a Tuttosport della sfida del 26 novembre Aldo, storico doppio ex della sfida trae Inter, ha parlato a Tuttosport della sfida del 26 novembre. Le sue dichiarazioni:INTER – «In prospettiva l’Inter ha il vantaggio del pronostico. Lantus nel lungo periodo, non avendo le coppe,deiche capiteranno, vedi qualche infortunio o appannamento della squadra, visto che i nerazzurri giocano ogni tre giorni. È una supersfida. Anche sotto il profilo dell’aggressività sono partite sempre molto tirate, imprevedibili da decifrare».

