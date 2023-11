Serena Bortone | il nuovo programma a rischio | la discutibile mossa Rai

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 novembre 2023) La nuova stagione televisiva ha assistito a un riassetto completo del palinsesto televisivo, sia Rai che Mediaset. In particolar modo, le reti del servizio pubblico hanno rinnovato la proposta, con scelte ritenute discutibili, dal punto di vista degli ascolti. È questo il caso esemplare di. Tra i clamorosi addii dalle reti Rai – da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer, fino al più recente Corrado Augias – e gli ascolti in picchiata, l’aria che tira dietro le quinte del servizio pubblico non è delle migliori. Le nuove proposte, frutto di un altrettanto nuova linea editoriale intrapresa dai vertici, non sembrano convincere i telespettatori e la lista di programmi asi allunga sempre di più.cancellazione? (ANSA) – Velvetgossip.itDopo lo stop ...