SEI STATO TU AD ACCEDERE A INSTAGRAM? Controlla subito la cronologia degli accessi ed i dispositivi riconosciuti

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 14 novembre 2023) Può capitare di ricevere un messaggio email dacon oggetto “Avviso di accesso per” e nel testo della email la domanda “Abbiamo notato un accesso insolito da un dispositivo o una posizione che non usi abitualmente. Eri tu?” Se la città indicata per l’accesso non è la nostra è facile essere presi dal panico. Vogliamo quindi aiutarvi nel determinare se questo accesso è realmentefatto dal vostro dispositivo oppure no. Sappiate che spesso le indicazioni di accesso sono comunque nostre anche se effettuate da città che ci sembrano impossibili per il fatto che stiamo utilizzando una VPN, oppure eravamo in viaggio o ci siamo agganciati ad una rete wifi di un locale che non ricordavamo. Per essere comunque sicuri che tutto sia a posto è sempre consigliato verificare lo stesso. Esistono due procedure per ...