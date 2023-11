Scoprire o vendicare l’infedeltà del partner usando i glitter | è la nuova assurda moda di Tik Tok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023)un tradimento utilizzando i. È l’ultima (che sta spopolando su TikTok tra i più giovani, come dimostrano i video virali dell’ultimo periodo. Niente finestrini rotti, urla, liti e porte che sbattono. La Gen Z – capace di stravolgere l’uso di oggetti quotidiani, come nel caso del lubrificante impiegato come primer viso o del dentifricio usato per decolorare i capelli – puniscedeicospargendo automobili, cassetti e camere intere con valanghe di brillantini. Usati solitamente per realizzare make-up luminosi, adesso sono diventati la chiave per farla pagare cara ai fidanzati oeventuali intrighi con altre ragazze. I motivi che che li hanno resi l'”arma” prediletta dei cuori infranti sono però gli stessi che ne ...