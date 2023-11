Scoperto a imbrogliare all' esame per la patente | il candidato ingoia l' auricolare LA FOTO

(Di martedì 14 novembre 2023)all’per lae tentare di nascondere le prove: lo ha fatto undi Bolzano che,durante l’di teoria, hato l’con il quale si faceva suggerire le risposte. Ad accorgersi del tentato imbroglio sono stati alcuni agenti di Polizia in borghese che, mentre presenziavano la prova all’Ufficio patenti della Provincia autonoma, hanno sorpreso una persona con un microinserito in un orecchio.

L'uomo è stato così accompagnato in ospedale e sottoposto a una radiografia, la cui lastra ha mostrato la presenza dell'auricolare nell'apparato digerente. Leggi Anche India, scompare il figlio di una ...

Rischia fino a due anni di carcere il soggetto che a Bolzano ha ingoiato l'auricolare dopo essere stato sorpreso da poliziotti in borghese durante l'esame della patente.Il candidato è stato "pizzicato" dai poliziotti in borghese presenti in aula e ha tentato di distruggere il micro dispositivo, ingoiandolo. Ora rischia due anni di carcere ...