Scontro Salvini | Pronto a precettare entro mezzanotte Ma Cgil e Uil non cedono

(Di martedì 14 novembre 2023)replica al segretario della: "Leggo gli insulti di Maurizio Landini sui giornali ma io faccio il ministro, non posso avere antipatie, qui si parla di lavoro", dice il ministro ai ...

Salvini: scontro con i sindacati per lo sciopero dei trasporti EURACTIV Italia

Salvini: «Pronto a precettare entro mezzanotte». Ma Cgil e Uil non cedono Avvenire

Il presidente della Regione Liguria, in un'intervista alla Dire, critica l'ipotesi di stralciare l'opera dai finanziamenti europei: 'Pronta a giugno 2026' ...(FERPRESS) – Genova, 14 NOV – “Giugno 2026 per il Terzo valico e il passante di Genova, al netto dei problemi geomorfologici che si stanno affrontando e delle difficoltà che non vanno banalizzate, son ...