Sciopero nazionale a Fondi | il 17 novembre non sarà garantito il servizio porta a porta 

(Di martedì 14 novembre 2023)– A causa della giornata diindetta al livellodalle aziende pubbliche e private dell'igiene ambientale, venerdì 17ildi raccoltapotrebbe subire interruzioni. Per tale motivo, a scopo precauzionale, i cittadini sono invitati a non esporre in tale data il mastello blu (carta). Saranno tuttavia garantiti i servizi essenziali quindi rimarrà aperta e pienamente operativa l'isola ecologica di via Rezzola (località Tre Ponti).