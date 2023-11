Sciopero | Landini | “Il governo ha condizionato la Commissione”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) In occasione delloche si verificherà tra pochissimi giorni è intervenuto il segretario della Cgil, MaurizioIl 17 novembre è previsto lodei lavoratori. Anche se ladi garanzia, proprio nelle ultime ore, ha fatto capire chiaramente che i lavoratori in questione non potranno scioperare per l’intera giornata, ma solamente per quatto ore. In merito a questa decisione, però, non si sono fatte assolutamente attendere le parole del segretario della Cgil, Maurizio. Quest’ultimo ne ha parlato in una intervista al ‘Corriere della Sera‘. Il segretario della Cgil, Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Noi e la Uil confermiamo logenerale e le sue modalità. Non condividiamo ...