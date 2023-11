Sciopero generale | Landini | Precettazione è attacco ai diritti | Il Mit ai sindacati | Rivedete la vostra posizione

: scontro Salvini - Landini È veramente paradossale quello che sta avvenendo in queste ore per lo 'non' ma di 24 ore, indetto dai sindacati e sostenuto ...

Sciopero generale di venerdì 17 novembre, ecco chi si fermerà TGCOM

Venerdì 17 novembre è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil– Cgil e Uiltrasporti. In tale giornata, fa sapere Start Romagna tramite comunicato stampa, ...Ora, va ricordato che nello sciopero generale non valgono le deroghe per i servizi pubblici (per esempio i lavoratori dei trasporti possono astenersi dal lavoro per otto ore e non solo per quattro ...