Sciopero generale confermato I sindacati non mollano | sfida aperta al governo

Ed ecco che Matteo Salvini si è oggi ripreso trionfante le prime pagine dei giornali per essere forse riuscito a mettere ko niente di meno che la Cgil e loche venerdì avrebbe, per 8 ore, paralizzato anche i trasporti. Insomma altro che ponte sullo Stretto. Ora è lui, e non la Meloni, a mettere le briglie ad un sindacato che, in fatto ...

Sciopero generale 17 novembre, Mit convoca i sindacati per le 18. Cgil e Uil: garantiti servizi minimi ilmessaggero.it

Sciopero generale, il Garante: “Non ci sono i requisiti” Il Fatto Quotidiano

Ancora un venerdì a Roma per lo sciopero dei trasporti. Si tratta del quarto nell'ultimo mese (l'ultimo il 20 ottobre). L'agitazione è stata proclamata dalle federazioni ...Dopo il botta e risposta tra Cgil, ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Commissione di garanzia, è stato confermato lo sciopero per l'intera giornata di venerdì 17 novembre: ...