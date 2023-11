Sciopero | duro scontro tra Salvini e Landini | “Precettazione è attacco ai diritti”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) E’tra il ministro dei Trasporti, Matteo, e il leader della Cgil, Maurizio, sullogenerale di 24 ore indetto per venerdì prossimo dalle sigle sindacali Cgil e Uil.: “Diritto alloè sacrosanto ma bloccare un Paese per 24 ore è inammissibile” “Il diritto alloè sacrosanto, bloccare un intero Paese per 24 ore non è ammissibile”. Lo ha detto il vicepremier a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio Uno. “Io devo garantire il diritto alla mobilità a 60 milioni di italiani, è il lavoro per cui mi state pagando lo stipendio oggi: garantire la circolazione con tutti gli imprevisti che ci possono essere sui treni, sulle strade autostrade, nei porti e negli aeroporti”.: ...