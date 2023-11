Sciopero di venerdì | dall’ex consulente di Meloni a quelli di Fontana e Sacconi | ecco chi sono i garanti che hanno detto a Cgil e Uil

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Pierpaolo Bombardieri ha adombrato l’ipotesi, neanche tanto velatamente, che la loro decisione risponda “a logiche politiche”. Ancora più chiaro Maurizio Landini: “Un’evidente forzatura politica, una compiacenza della commissione per un uso che il governo sta facendo”. La Commissione Garanziaè così finita sotto i riflettori per la richiesta di rimodulare logenerale di17 settembre indae Uil, che l’pesantemente attaccata attribuendole un ruolo politico. E scorrendo le loro storie personali e professionali di certo non mancano agganci con il centrodestra, perfino con Giorgia, in almeno tre figure tra le cinque chestroncato l’iniziativa sindacale contro le politiche del governo. Per almeno uno di ...