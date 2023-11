Sciopero à la carte Landini e Salvini se le danno | e gli va bene così

(Di martedì 14 novembre 2023) Né precettazione integrale, négenerale. I trasporti si fermeranno, ma solo 4 ore. E nello scontro ciascuno porta a casa un bottino politico. Resta alla finestra Giorgia Meloni che non dice una parola sulla rissa tra i due. Segno che non vuole entrare nella polemica. Ma il leader della Cgil: "Silenzio assordante. Dovrebbe intervenire"

Continua lo scontro tra il ministro dei Trasporti Salvini e i sindacati sullo sciopero di venerdì 17 novembre. "Possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ...Landini, leader della Cgil: possono precettare finché gli pare. Bombardieri, numero uno della Uil: lo sciopero generale è confermato per otto ore, ...