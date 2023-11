Sciopero 17 novembre | scatta la precettazione Landini e Bombardieri disertano l’incontro con Salvini

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Non si placa lo scontro tra sindacati e governo. Al tavolo convocato da Matteo, presso il ministero dei Trasporti, non si sono presentati i leader di Cgil e Uil. Al posto di Maurizioe Pierpaolo, sono andati Maria Grazia Gabrielli, segretario confederale della Cgil, ed Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil. Poco prima del, convocato alle 18, il vicepremier ha pubblicato un video per rilanciare la richiesta di ridurre l’orario della mobilitazione: «Ho invitato i sindacati questa sera per chiedere un ultimo atto di buonsenso e rispetto per la stragrande maggioranza degli italiani. Se così non fosse e i sindacati dovessero andare avanti ignorando regole, leggi e buonsenso, interverrò». Come? Con la. Ronzoni, entrando al ministero, ha ...