Sciopero 17 novembre | Salvini minaccia di nuovo i sindacati | “Si fermino o precettazione” Landini | “Sgradevole | attacca i diritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Lo scontro tra il governo e isulloindetto per venerdì 17rischia di sfociare in un “intervento di autorità”, come lo chiama Maurizio, da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo. Il vice-premier è tornato are l’uso della– cioè l’avviso consentito dalla legge di obbligare i lavoratori a non astenersi dal lavoro – dopo che la Commissione di garanzia ha chiesto di rimodulare le 24 ore di, poiché non avrebbe le caratteristiche dellogenerale che consentirebbe le deroghe sulle regole dello trasporto pubblico. Una “forzatura”, secondo Cgil e Uil, che hanno ribadito di voler confermare tutto con la sola esclusione del trasporto aereo e dei vigili del ...