Sciopero 17 novembre | dai treni alla sanità | ecco i settori coinvolti

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Dal trasporto pubblico locale agli uffici postali, dscuola, draccolta dei rifiuti ai: sono questi inellogenerale di venerdì 17. I lavoratori aderenti a Cgil e Uil si asterranno per 8 ore (a turno) in tutta Italia, 4 ore per i vigili del fuoco, al netto di ogni ipotesi di precettazione o di adeguamento da parte sindacale alle indicazioni del Garante sugli scioperi. Il trasporto aereo è stato esentato dallo. TRASPORTI. Nel trasporto ferroviario stop per il personale viaggiante ed addettocircolazione deidalle 00.01 alle 20.59 del 17. Vengono garantite le ...