Sciopero 17 novembre 2023 | chi aderisce e fasce orarie | cosa sappiamo

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Cgil e Uil hanno confermato logenerale nazionale di 24 ore di venerdì 17. Come si legge sul sito della Cgil ci saranno “8 ore o intero turno diper tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro. Nella stessa giornata, inoltre, le lavoratrici e i lavoratori delle categorie del trasporto, di tutto il pubblico impiego e della conoscenza sciopereranno sempre per 8 ore o intero turno, ma su tutto il territorio nazionale”. Trasporto pubblico a rischio quindi. A Roma, riferisce l’Ufficio Stampa Roma Servizi per la Mobilità, la protesta interesserà la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano invece non ci saranno problemi, assicurano da Atm, per chi si sposta in città con ...