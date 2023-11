Sciopero 17 11 Cgil-Uil | Salvini | “Se non viene ridotto entro la mezzanotte precetterò”

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 14 novembre 2023) È scontro aperto sulloproclamato per venerdì 17 novembre dae Uil contro la Manovra del governo. E il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasportitorna a ventilare l'ipotesi precettazione: "Seoggi ai sindacati non torneranno nell'ambito della legge e del buon senso, onore e onere di un ministro, io garantisco il diritto alloma se serve precettareper non mettere in ginocchio un intero Paese". Ieri la Commissione di garanzia per loaveva escluso che si potesse parlare di “generale”, come annunciato invece dalle forze sindacali, e aveva chiesto quindi che si andasse a rimodulare lo stop, almeno in alcuni settori: trasporto aereo, igiene ...