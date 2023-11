Scioperi | per il 17 novembre si va verso la precettazione

In compenso sul calendario deglidel ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è già ...muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Milano usa la nostra Partner App ...

Scioperi, Landini risponde a Salvini: “Non ha mai lavorato in vita sua, forse pensa al suo weekend Il Fatto Quotidiano

Garante a Cgil e Uil, mancano i requisiti per lo sciopero generale. Landini: 'Andiamo avanti' - Aziende - Ansa.it Agenzia ANSA

Ha detto che partirà la precettazione" per il settore dei trasporti. 'Noi confermiamo lo sciopero". Così il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, al termine dell'incontro al Mit con il ...I sindacati non fanno un passo indietro sullo sciopero generale del 17 novembre, che vedrà la partecipazione di Cgil e Uil, in piazza per contestare la manovra governativa. Nel frattempo è arrivato lo ...