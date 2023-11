Sci alpino | l’Italia cerca volti nuovi in slalom | da seguire Corrado Barbera | Tobias Kastlunger e Matteo Canins

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Il meteo finora è stato l’assoluto protagonista della Coppa del Mondo maschile di sci. Una stagione che doveva cominciare a Soelden, poi successiva con le discese di Zermatt-Cervinia ed infine si spera possa iniziare sabato con lodi Gurgl. Una stagione quella passata tra i rapid gates davvero spettacolare ed incerta, con un foltissimo gruppo di atleti che poteva lottare per il podio e la vittoria ad ogni gara.ha le sue certezze, ma spera di trovare già da questa prima gare delle facce nuove, che possono essere protagoniste poi lungo tutto l’anno. Sicuramente i fari sono puntati su, campione del mondo juniores in carica. Proprio grazie a questo risultato è riuscito a partecipare alle finali di Soldeu, facendo il suo esordio in Coppa del Mondo e concludendo la ...