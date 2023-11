Sci alpino | i convocati dell’Italia per lo slalom di Gurgl | Tommaso Sala rientra dall’infortunio

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo la cancellazione delle prime tre gare stagionali in calendario, prova a partire la Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile: in programma sabato 18 novembre ci sarà lospeciale previsto sull’inedita pista austriaca dicon prima manche alle ore alle ore 10.45 e seconda run alle ore 13.45. Il direttore tecnico, Max Carca, convoca sette azzurri, ovvero Alex Vinatzer,, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. Selezionato, dunque, anche, checosì dopo l’infortunio al piatto mediale patito durante il raduno in Argentina. Al sito federale fa il punto della situazione l’allenatore responsabile Simone Del Dio: “I ragazzi stanno ...