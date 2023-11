Scherma | i ranking olimpici aggiornati della sciabola | pass ipotecato per gli uomini | rischiano le donne

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Per tutte le armi saranno a disposizione ancora tre tappeCoppa del Mondo fino al 1° aprile 2024 prima di definire tutte le squadre qualificate tramite i: in questo momento l’Italia porterebbe a Parigi 2024 tutti i quartetti (3 titolari + 1 riserva). Allo stato attuale delle cose, infatti, rientrano tra i primi 4 Paesi delmondiale le squadre di spada maschile, spada femminile, fioretto maschile e fioretto femminile. La squadra dimaschile è quinta, quindi staccherebbe ilriservato alla miglior europea classificata tra il 5° ed il 16° posto. La squadra difemminile, invece, è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe il posto per la miglior europea: ...