Scandalo su Belen Rodriguez | ubriaca durante il volo per le Maldive?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 novembre 2023)è recentemente finita nella bufera dopo che un passeggero che si trovava sullo stessodella showgirl argentina ha confessato a al portale GossipeTv che sembrava “alticcia” e il personale di bordo ha dovuto intervenire per limitare il suo consumo di alcol. La conduttrice era diretta allecon Elio Lorenzoni e certamente non avrebbe potuto immaginare che qualcuno la esponesse.: la preoccupante segnalazione Un testimone che ha viaggiato in business class su unEmirates diretto a Dubai giovedì scorso si è trovato seduto dietro ain aereo. L’utente ha raccontato cheil viaggio, la showgirl argentina sembrava essere in uno stato alterato a causa del ...