Sardegna | “Non l’ho fatto con cattiveria” | ha ucciso i suoceri con l’ascia a Porto Torres

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Fulvio Baule questa mattina ha risposto alle domande del pubblico ministero e degli avvocati: è accusato di avercon un’ascia e di aver ridotto in fin di vita l’ex moglie llaria Saladdino. “Noncon. Con quelvolevo solo intimidire mio suocero ma non avevo intenzione di ucciderlo”. Queste le parole pronunciate nella mattinata di oggi – davanti alla Corte d’Assise di Sassari – da Fulvio Baule, 42anni, originario di Ploaghe, durante il processo che lo vede imputato per la morte deiLiliana Mancusa e Basilio Saladdino. Uccisi a colpi di ascia il 26 febbraio 2022, a. L’uomo è anche accusato di aver ridotto in fin di vita la moglie, Ilaria ...