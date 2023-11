Sarà possibile partecipare alle riunioni di lavoro con i propri ologrammi

Leggi su fmag

(Di martedì 14 novembre 2023) Chissà in quanti film di fantasia o fantascienza l’avete dato per assunto e: l’interlocutore in questi futuri distopici che parla direttamente al protagonista comparendo magicamente sotto forma di ologramma ai suoi occhi. L’incantevole fantascienza degli anni Settanta si materializza nel 21° secolo e ha la sfacciataggine di trasformarsi da immaginazione di bambini trasognanti davanti a una tv a tubo catodico a vera ea opportunità da sfruttare nella vita di tutti i giorni, come perad esempio a un convegno o a una riunione dida remoto. Il tutto grazie a una ricerca tecnologica condotta dall’azienda italiana Media Engineering. Questa impresa sta delineando una nuova era della tecnologia olografica, abilmente arricchita dall’integrazione con l’Intelligenza Artificiale. ...