Sant’Antimo | orrori dei bulli su disabile Il gip | “Si fingevano amici”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel motivare le esigenze cautelari, il gip parla di “atteggiamenti sadici” degli indagati, e della presunta vittima trattata “alla stregua di un fantoccio solo per sfogare la proprie repressioni”, approfittando “del ritardo mentale del ragazzino”. Forse nemmeno questo descrive appieno il quadro accusatorio, sorta di galleria degliperpetrata a, nell’hinterland napoletano. Ma basta a spedire in cella un 19enne, un 20enne ed un minorenne incensurati, cui vengono contestati gli atti persecutori e la violenza sessuale di gruppo aggravati. A gettare un’ombra di squallore, è lo scenario in cui sarebbero maturati. La frequentazione amicale tra gli arrestati e il minore ritenuto vittima. Nell’ordinanza cautelare il gip Vincenzo Saladino, del tribunale di Napoli Nord, scrive: i tre giovani “si portavano quasi ...