Santa Caterina di Tremozia | una perla nascosta nella terra del Romanico

(Di martedì 14 novembre 2023)fra alcuni dei più antichi edifici del borgo di Almenno San Bartolomeo, è difficile individuare la Chiesa didi. Posta a due passi dalla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, la struttura fu al centro di alcune delle più importanti vicende della vita religiosa del paese imagnino a cavallo fra il XVI e il XVII secolo. La sua storia prese il via il 26 maggio 1512 quando Maria Gavazzeni, Cristina Manglini e Angelina Gavazzeni decisero di rinunciare ai loro beni per dedicarsi ad una vita di preghiera e di penitenza.

Travolge due scale a pioli con l'auto facendo cadere due operai. E' successo ieri pomeriggio aVillarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri della stazione, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa, sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un ...

Santa Caterina Villarmosa, auto travolge due scale: feriti due operai Livesicilia.it

Caltanissetta, auto travolge due scale e fa precipitare operai da tre ... Fanpage.it

Un automobilista ha travolto due scale a pioli facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. È accaduto ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.Tutto pronto per "L’Allegria festival". Sarà presentato giovedì mattina alle ore 10,30 presso Palazzo San Giorgio, il ricco calendario di ...