Sanremo 2025 | arriva Paolo Bonolis? Le indiscrezioni

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 novembre 2023) Ancora si hanno poche notizie sulla prossima edizione che andrà in onda del Festival di, ma il pubblico vola già oltre. Infatti, questo sarà l’ultimo anno del “mandato” di Amadeus e quindi si inizia già a vociferare chi potrebbe essere il suo successore. In pole position c’è proprio il nome di. La prossima edizione del Festival ditornerà in onda il prossimo 6 febbraio. Questo sarà il quinto e ultimo anno per Amadeus, come conduttore e direttore artistico. Anche se si è vociferato riguardo un possibile rinnovo fino al sesto anno, in realtà è più probabile che il protagonista dell’access prime time di casa Rai lasci il testimone a un suo collega. E pare che sia?, foto ...