Salvini | “Se Cgil e Uil non rientrano nella legge scatta la precettazione” Landini accusa il garante

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) I sindacati –e Uil- non demordono sullo sciopero del 17 novambre, nonostante la commissione di Garanzia lo abbia “bocciato” per aver trasformato le agitazioni in uno sciopero generale. Del quale, però, non ci sono i presupposti.ormai sta combattendo una battaglia personale, come dimostra l’intervista al Corriere della Sera e il suo intervento a Radio Anch’io. E’ dai microfoni del programma che il vicepremierrisponde per le rime: “Oggi è l’ultima giornata tecnicamente perché i sindacati rientrino nell’ambito della. Perché la commissione di garanzia degli scioperi non è un organismo di partito di Matteo: scioperate pure ma limitate ad alcune fasce orarie e ad alcuni servizi 4 ore, a 8 ore, in alcuni settori. Ebbenee Uil hanno detto no, non ...