Salvini “Diritto allo sciopero sacrosanto ma non bloccare il Paese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Io devo garantire ilalla mobilità a 60 milioni di italiani, ilallaè sacrosante ma nonunper 24 ore. Il problema di principio è che una minoranza nega ilal lavoro a 20 milioni di italiani”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ospite a “Radio anch'io” su Radio1 Rai. “Volete scioperare? Va bene, volete scioperare venerdì o lunedì? Va bene, ma non potete lasciare a casa per 24 ore 20 milioni di lavoratori e lavoratrici. Ci sarebbe lovenerdì 17 ma i disagi comincerebbero da giovedì sera e finirebbero sabato”, ha aggiunto. “Oggi è l'ultima giornata in cui i sindacati possono rientrare nella legge. Il garante dice scioperate ma limitate ...