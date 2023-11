Salute mentale | al via ‘Storie di ordinario cervello’ | la rassegna cinematografica per sensibilizzare

... "Hikikomori, perché"; ore 9.50 l'intervento di Luigi Gentile , presidente della commissione per la Tutela delladel distretto 2032: "Il Rotary per il benesseredi minori e ...

Blog | Benessere in azienda, dipendenti scettici: è mental health washing Econopoly

In campo per la salute mentale: al Tennis Club Bergamo un torneo per supportare il Progetto Itaca BergamoNews.it

Ray Sadoun, un esperto di salute mentale e stress che lavora con Get Laid Beds, ha fornito consigli su come combattere lo stress e l'ansia. Apritevi Il primo passo per affrontare i sentimenti di ...Secondo una nuova ricerca, oltre il 68% delle persone in Gran Bretagna fatica a dormire la notte, e una delle cause principali è probabilmente lo stress. È comune sperimentare sentimenti di ansia di t ...