Salotti come cinema | tv sempre più grandi e sempre più smart | ecco il Rapporto Auditel-Censis

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – I nostrisomiglianodi più a saletografiche. Infatti, i nuovi televisori sono piùrispetto al passato. Nel 2017 i televisori di 50 pollici o più erano meno di 2 milioni, pari a circa il 4% del totale, ora sono oltre 6 milioni, il 14,1% del totale. Sono triplicati in sette anni.più diffuso anche il 4K, televisoreche ha il quadruplo dei pixel di quelli Full HD: è presente in oltre 8 milioni di televisori, il 19% del totale; tre anni fa i televisori con il 4K erano l’11,2%. È quanto emerge dal Sesto, intitolato “La nuova Italia televisiva”. Nel 2023 la Ricerca di baseha contato 122 milioni di device ...

...presso oltre 1200VIP di tutto il mondo. L'assicurazione World Travel Assist fornisce una copertura fino a 3000 per spese mediche all'estero. Se noleggiate un'auto presso i partner,Avis ...

Salotti come cinema e sempre più smart tv: i dati del Rapporto Auditel-Censis Adnkronos

In Italia gli smart TV hanno superato i televisori tradizionali, un ... DDay.it

Prova ora tutti i vantaggi di Revolut Premium gratis per 3 mesi, come sconti e offerte esclusive, pass per salotti aeroportuali e molto altro ...Per fare promozione a Comandante e C'è ancora domani, i due attori hanno puntato sullo show. Un esempio per tutti ...