Salerno | alcol vietato dopo le 24 nei distributori automatici

Leggi su zon

(Di martedì 14 novembre 2023) Un cambiamento sostanziale e decisivo. Il Comune diha deciso di applicare una stretta nei confronti deidi bevande. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, a Palazzo di Città si sta predisponendo la redazione del provvedimento che avrà come obiettivo quello di limitare i nuovi insediamenti di. Questi ultimi sono sempre aperti sul territorio comunale, ma dal periodo natalizio in poi le cose cambieranno drasticamente. Infatti, la misura entrerà in vigore nel periodo natalizio e di Luci d’Artista, cioè nei giorni di massima affluenza sul territorio comunale di giovani e comitive a spasso richiamati dall’evento turistico invernale. Stando a quanto si apprende e secondo varie fonti, il provvedimento comunale farà riferimento ...