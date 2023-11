Saipem | accordi con Air France-Klm e Sas per ridurre le emissioni di Co?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Milano, 14 nov. (Adnkronos) -ha firmato duecon Air-Klm e Sas-Scandinavian Airlines per partecipare ai loro programmi corporate finalizzati a favorire la transizione dal carburante fossile al carburante sostenibile per l'aviazione (Saf-Sustainable aviation fuel). Con lo stesso obiettivo,ha inoltre deciso di utilizzare il credito 'Corporate value fund', maturato grazie all'adesione al programma di fidelizzazione di Lufthansa, per l'acquisto di Saf. Con queste iniziative, la società contribuirà così alla riduzione dell'impronta di carbonio delle compagnie aeree, limitando al tempo stesso le propriedi Scopo 3. Secondo i dati forniti dall'International energy agency, il trasporto aereo è la modalità a maggiore intensità di emissione di Co2, considerando il ...