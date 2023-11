Sai dove te la metto? | parole grosse a Reazione a Catena | choc per gli Ultravioletta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Campioni, campionissimi di. Si parla degli, il trio che sta spopolando nel programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il quiz in fascia pre-serale che domina nel suo segmento di programmazione. Il terzetto continua a sbancare e ritoccare al rialzo il bottino portato a casa: ora sono a 156mila euro. Mica bruscolini, insomma. E ora anche gran parte del popolo che seguesu X, cinguettio dopo cinguettio, sembra aver iniziato ad empatizzare con gli. Ma come sa benissimo chi segue il format, al netto delle simpatie o antipatie per i concorrenti, c'è un ineludibile minimo comune denominatore a: l'attacco agli autori, tacciati una volta di favorire qualcuno e l'altra di ...