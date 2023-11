... quattro città in provincia di Parma si alternano per altrettanti weekend in una dellepiù ... In ogni tappa ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni die, insieme, spettacoli ...

Sagre di gusto: gli eventi gastronomici del fine settimana TGCOM

Sagre d'autunno nel weekend dell'11 e 12 novembre 2023: gli ... Stile e Trend Fanpage

Da nord a sud d'Italia si moltiplicano gli eventi legati ai sapori d'autunno e ai buoni prodotti del territorio ...La nostra Italia è un Paese ricco di bellezza e di tradizioni. In ogni Regione troviamo infatti ricette antiche e feste particolari. In autunno in molte ...