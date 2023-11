Sace lancia lo Young Advisory Board | 15 talenti under 30 per guardare al futuro

(Di martedì 14 novembre 2023) Progettare oggi le risposte alle domande di domani: un compito ambizioso e importante, affidato alle menti più giovani e talentuose del Paese. Da questa volontà nasce la nuova iniziativa di, gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alle realtà imprenditoriali e al tessuto economico italiano.Immaginare ladel prossimo decennio per accompagnare le imprese italiane nel. Con questo obiettivo, il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Alessandra Ricci, ha istituito lo, il nuovo comitato composto da 15 giovaniche contribuiranno a disegnare le nuove direzioni ...

... l'innovazione e la diversità di prospettive e di pensiero", sottolinea Gianfranco Chimirri C hief People Officer di. "In un mondo in costante metamorfosi, crediamo che il futuro appartenga a ...

