Sacchi | «Scudetto? Al momento Milan e Napoli sembrano fuori dai giochi»

(Di martedì 14 novembre 2023) Arrigo, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lottanel campionato di Serie A. Le dichiarazioni Arrigo, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lottanel campionato di Serie A. Le dichiarazioni. PAROLE – «È ancora presto per dire che la lotta per loè ristretta al duello tra Inter e Juve, però gli indizi in questo senso sono parecchi. Quasi sempre isi decidono tra marzo e aprile, quando le competizioni internazionali entrano nel vivo e possono togliere energie, ma i nerazzurri e i bianconeri, finora, hanno dimostrato una continuità di rendimento che li fa preferire agli altri rivali, spesso vittime di incomprensibili inciampi e di mancanza di attenzione. La Juve, inoltre, rispetto ...

Arrigoha detto la sua dopo l'ultimo turno di Serie A, che ha ribadito come le contendenti per losiano ormai solo Inter e Juventus: ' E' ancora presto per dire che la lotta sia ristretto al ...

Sacchi: "La Juve è solida e va. L'Inter l’affronterà con ritmo e pressing" La Gazzetta dello Sport

Sacchi: "Scudetto, è duello Inter-Juve. Discontinue le altre, Allegri ha un vantaggio" TUTTO mercato WEB

Sacchi infiamma Juve-Inter: «Milan e Napoli fuori dai giochi per lo Scudetto». Le dichiarazioni sul campionato Arrigo Sacchi ha analizzato la lotta scudetto a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su ...Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport si è concentrato sulla marcia di avvicinamento a Juventus-Inter del 26 novembre. “È ancora presto per dire che la lotta per lo scudetto è ristretta al duello ...