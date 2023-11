Sacchi indica a Inzaghi come si fa a battere la Juve di Allegri - Top News

Non sono gli allenatori che più apprezza ma Arrigosotto sotto tra Allegri e Inzaghi preferisce il secondo e parlando alla Gazzetta suggerisce al tecnico dell'Inter come battere la Juventus

Milan-Udinese, moviola: Sacchi torna nella bufera, l’abbaglio è grave Virgilio Sport

La moviola di Milan-Udinese 0-1: contatto Adlì-Ebosele in area, per ... Eurosport IT

Continua ad Altopascio la distribuzione dei nuovi sacchi grigi del non riciclabile dotati di codice Rfid, necessari per dare avvio – a gennaio 2024 – alla fase di sperimentazione di Tarip, il tributo ...Due mesi ancora di tolleranza sui conferimenti della plastica, poi dalla seconda metà di gennaio partirà la raccolta puntuale e saranno inaspriti i controlli. Intanto, in questo periodo, via alla camp ...