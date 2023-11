Rubarono l’orologio a Leclerc con la scusa di un selfie | il pedinamento prima del colpo | condannati tre rapinatori

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono statidal tribunale di Lucca iche avevano rubato un prezioso orologio al pilota della Ferrari Charles. Il giudice per le udienze preliminari ha condannato in rito abbreviato tre dei quattro arrestati negli scorsi mesi dai carabinieri, che indagavano sulla banda che aveva messo a segno diversi colpi in Versilia. Ad aprile 2022 era stato il turno di, derubato mentre si trovava in zona Darsena a Viareggio con un amico. In quell’occasione i ladri gli portarono via con grande abilità un «Richard Mille» personalizzato dal valore di circa 2 milioni di euro. Il gup ha condannato a 10 anni e otto mesi Luciano Alllinoro, 40 anni, e Francesco Pinto, 20 anni. Alla 30enne Annamaria Nocerino invece sono stati comminati sei anni e cinque mesi. Un processo a parte ci sarà invece per Davide ...