Romano | Mazzarri ha firmato col Napoli fino a giugno 2024

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo una due giorni in cui si è aperta una nuova crisi neldopo la sconfitta contro l’Empoli, sembra che il presidente De Laurentiis abbia sciolto le riserve e abbia fatto firmare Waltercome nuovo allenatore al posto di Rudi Garcia. Al momento non c’è ancora alcun annuncio ufficiale e il francese è ancora a tutti gli effetti il tecnico azzurro, ma l’esperto di calcio mercato ha twittato con l’annuncio della firma Walter, nuovo allenatore del. Accordo sigillato: valido. L’ex allenatore di Inter e Watford hail contratto, che sarà presentato oggi come nuovo allenatore.sostituisce Rudi Garcia. Walter, newhead ...