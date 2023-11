Roma | tragico incidente sulla Casilina | ciclista muore dopo scontro con un autocarro

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Unè morto nellocon unin viaall'altezza di via dei Gordiani a. Per i rilievi dell', avvenuto alle ore 9, sono intervenuti gli agenti del V gruppo della polizia locale del Prenestino. La vittima è un romeno di 58 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Lo schianto all'altezza di via dei Gordiani. La vittima è un romeno di 58 anni Un ciclista è morto nello scontro con un autocarro in via Casilina all'altezza di via dei Gordiani a. Per i rilievi dell'incidente, avvenuto alle ore 9, sono intervenuti gli agenti del V gruppo della polizia locale del Prenestino. La vittima è un romeno di 58 anni.

