Roma | Totti parla di un possibile ritorno

(Di martedì 14 novembre 2023) In un'intervista concessa all'ex compagno Hidetoshi Nakata per DAZN, lo storico capitano giallorosso Francescohato di un...

Commenta per primo In un'intervista concessa all'ex compagno Hidetoshi Nakata per DAZN , lo storico capitano giallorosso Francescoha parlato di un possibile futuro alla: 'Dipende che vai a fare. Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi '.

Totti: "Lukaku-Dybala è la coppia più forte del campionato" - Sportmediaset Sport Mediaset

LA VOCE DELLA SERA - Totti: "Mi piacerebbe fare il Direttore Tecnico della Roma". Multa di 15 mila... Voce Giallo Rossa

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, senza i nazionali ma con Pellegrini. Scenderà in campo mercoledì a Monaco, invece, la Roma Femminile: alla vigilia del match contro il Bayern hanno parlato ...