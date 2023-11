Roma | terrore a Marconi | anziano lancia oggetti dal balcone e minaccia passanti col coltello

(Di martedì 14 novembre 2023) Nel cuore del quartiere, una spirale di paura si è innescata a causa delle azioni di un uomo di 70 anni che semina il panico tra i residenti. Il signore, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili, ha raggiunto livelli estremi nel disturbare la tranquillità della zona. I suoi atti vanno dall’importunare verbalmente ialredal, arrivando persino alle minacce con un. Una giovane ragazza, vittima di molestie verbali, ha raccontato a Il Messaggero di essere stata offesa con frasi a sfondo sessuale mentre passeggiava in Piazza Enrico Fermi. La situazione è diventata così insostenibile che la ragazza ha deciso di sporgere denuncia, svelando l’escalation di violenze perpetrate dal ...

Sabato diper gli abitanti di una strada del Prenestino , a, dove un appartamento è stato completamente avvolto dalle fiamme e al cui interno c'era una donna che ha cercato di ostacolare l'...

Nelle scuole di Roma torna il "terrore gender". Destra e Pro Vita contro Gualtieri RomaToday

Spettacoli a Roma: i Racconti del Terrore al Teatro Trastevere The Parallel Vision

Un turista è morto mentre altri otto sono rimasti feriti: è il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla A12 Roma-Civitavecchia.È terminato a reti bianche il tanto atteso derby della Capitale. Le due squadre in campo non hanno dato molto spettacolo, come sottolineato anche dall'ex calciatore Massimo Orlando ...