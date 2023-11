Roma | Smalling accetta le terapie mediche | ecco quando può tornare

- Preoccupazione in casaper la prolungata assenza di Chris, alle prese con una tendinopatia al ginocchio che tarda a risolversi. Il difensore inglese quasi certamente non sarà disponibile neanche dopo la sosta ...

Out da 2 mesi e mezzo, Smalling sembra essere finito nel mirino di alcuni club della Saudi Pro League: ecco gli aggiornamenti.Al rientro dalla sosta, José Mourinho avrà una rosa di scelte più ampia per il centrocampo. Torneranno in pianta stabile Sanches e Pellegrini, che si aggiungeranno a ...