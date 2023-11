Roma | nuda tra le fiamme non fa entrare i poliziotti in casa | “È stato il demonio | voglio morire nel fuoco”

Leggi su tpi

(Di martedì 14 novembre 2023)tra lenon fa: “Èil” “Andate via. Èilnelle. Nonessere salvata. Non vi aprirò mai”: è quanto gridato da una donna agli agenti di polizia che tentavano dinel suo appartamento mentre divampavano le. La vicenda, come raccontaToday, si è svolta lo scorso sabato nel quartiere Prenestino. Secondo quanto ricostruito, l’incendio è partito dalla cucina. Ad avvertire le autorità sono stati i vicini di, spaventati dallache divampavano dall’appartamento sito al pian ...