Roma | Giannini | “Ho visto un derby anni 90 Mou? Non è un esteta”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) L’ex capitano giallorosso ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Entrambe le squadre hanno avuto di perdere e di compromettere le prossime settimane. Non è una partita normale, può condizionarti” Un punto nel, si sono “accontentate” nel secondo tempo. Qualcuno l’ha definito il “della paura”, qualcun altro ha tirato fuori paragoni vintage. “Sì, è vero. Quello di domenica ha ricordato un po’ i90?. Giuseppe, ex capitano della, ha parlato in esclusiva a Notizie.com la partita di domenica all’Olimpico. Giuseppeha commentato ildi domenica e l’inizio di stagione delladi Josérinho (Ansa Foto) – ...