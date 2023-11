(Di martedì 14 novembre 2023) In una recente intervista per “Fightful Select”, <>Rocky> <>Romero> ha condiviso alcuni dettagli su un possibile cambio nei metodi produttivi da parte della <>NJPW> per quanto concerne il brand. La federazione, infatti, starebbe pensando di adottare un format <>televisivo>, anche per sopperire ad alcune difficoltà nel gestire la narrazione delle varie storyline con il metodo attuale. Ritorno al passato “È sicuramente qualcosa che <>Stiamo> esplorando e lavoreremo con alcune persone per vedere se possiamo effettivamente renderlo possibile entro il prossimo anno. È sicuramente uno degli obiettivi, riportare ...

Ronda Rousey invitata da Rocky Romero a lottare in NJPW The Shield Of Wrestling

Rocky Romero: “Stiamo valutando di tornare ad un approccio televisivo per NJPW Strong” Zona Wrestling

Ronda Rousey è stata ufficialmente invitata, in una recente intervista, da Rocky Romero a esibirsi in uno show della NJPW o della STARDOM.In una nuova intervista con Fightful, Rocky Romero ha dichiarato chiaramente di essere aperto all'idea che Rousey possa competere per la NJPW o a STARDOM. "Sono totalmente favorevole" ha detto Rocky R ...