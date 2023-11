Rocco Fasano non smette mai di studiare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Perrecitare non è così diverso dal sedersi sul lettino dell’analista e farsi psicanalizzare. Si tratta in entrambi i casi di «vivisezionarsi», scavare in profondità e porsi alcune domande sul funzionamento di certi ingranaggi interni. Anche parlare con l’attore non è tanto diverso dall’assistere a una seduta dall’analista:si pone costantemente in dubbio salvo poi rispondersi prontamente con cognizione di causa, come se avesse già percorso nella sua testa tutte le possibili strade che avrebbe potuto prendere l’intervista. abiti, calzature e accessori Boss Non a casosi era iscritto alla facoltà di medicina con l’idea di specializzarsi in psichiatria, prima ancora di pensare a coltivare la carriera di attore, che poi, però, ha trovato essere una perfetta contrattazione ...