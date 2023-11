Rivoluzione Delfes Avellino | esonerato coach Croariol

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAndrea Crosariol non è più ildella, decisiva la sconfitta arrivata nell’ultimo turno contro la Fabo Hernos Montecatini. Ecco la nota ufficiale: “La ASDcomunica di aver interrotto il rapporto lavorativo conAndrea Crosariol. Il club biancoverde porge al tecnico un ringraziamento per il lavoro svolto nell’annata agonistica 2022/2023, centrando la partecipazione al campionato di Serie B Nazionale e per l’inizio di questo nuovo anno sportivo. La società augura a Crosariol, tecnico dalla grande professionalità, le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera”. La società lavora su piu’ fronti per il nuovo allenatore, tra i papali avanza il profilo di Alessandro Crotti nell’ultima stagione alla guida della JuVi ...